Kenny De Ketele s’est fracturé la clavicule lundi

Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) s’est fracturé la clavicule lundi soir dans une chute lors de la course à l’Américaine des Six Jours cyclistes de Rotterdam. IL sera opéré ce mardi matin à Anvers, a annoncé le coureur sur son compte Instagram. « Mes Six Jours sont terminés », a écrit De Ketele, 33 ans. « Au moment de la chute, j’ai tout de suite su que ma clavicule était cassée », a précisé le champion d’Europe en titre de la course à l’Américaine.

Après la quatrième nuit, dimanche, De Ketele occupait la sixième place en compagnie de Robbe Ghys, à quatre tours des leaders danois Lasse Hansen et Jules Hester. Ghys terminera les Six Jours associé au Polonais Wojciech Pszczolarski.

Source: Belga