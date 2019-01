Elections en RDC: la Commission électorale commence ses « délibérations » pour les résultats

La Commission électorale a indiqué mardi soir qu’elle avait commencé une série de « plénières » avant la publication des résultats de l’élection présidentielle en République démocratique du Congo où cette annonce a fait remonter la tension d’un cran. « L’assemblée plénière de la Céni a entamé, ce mardi 8 janvier 2019 depuis 19h00, une série de plénières d’évaluations et de délibérations à l’issue desquelles elle procédera à la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle », a indiqué la Céni dans un Tweet.

La circulation sur le boulevard du 30-Juin devant la Céni a été bloquée par des policiers armés mardi soir après cette annonce, a constaté un photographe de l’AFP.

La Céni n’a pas précisé si elle annoncerait ses résultats dans la nuit ou plus tard.

Dans l’après-midi, des habitants de la capitale ont pris d’assaut plus tôt que d’habitude les transports collectifs sur la foi de la rumeur d’une proclamation imminente des résultats provisoires.

La Céni avait renvoyé dimanche sine die l’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 30 décembre qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila.

Trois principaux candidats sont en lice, le dauphin et candidat du pouvoir, l’ex-ministre de l’Intérieur sous sanctions de l’Union européenne Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.

Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre.

source: Belga