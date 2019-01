Des députés britanniques inquiets pour leur sécurité

Plus de 50 députés britanniques ont écrit à la cheffe de Scotland Yard, inquiets pour leur sécurité après des incidents survenus aux abords du Parlement sur fond de tensions liées au Brexit. « Nous vous écrivons pour exprimer notre vive préoccupation face à la détérioration de la situation en matière de sécurité et d’ordre public à l’extérieur et autour du Parlement », indique cette lettre signée par des députés de tous bords politiques, envoyée à Cressida Dick, la patronne de Scotland Yard. Ils pointent du doigt des individus « liés à l’extrême droite » se « livrant de plus en plus à des actes d’intimidation, potentiellement criminels, envers des députés, des journalistes, des militants ».

La dernière victime en date est la députée du Parti conservateur Anna Soubry, favorable à un second référendum, qui a été qualifiée lundi de « nazie » et de « fasciste » par des manifestants pro-Brexit.

Mme Soubry a décrit mardi un petit groupe de gens « errant autour de Westminster et intimidant les gens ». « La ligne avait déjà été franchie en décembre lorsque des journalistes avaient été attaqués », a raconté la députée à ITV, reprochant à la police de ne pas intervenir.

Elle a mentionné le journaliste politique de Sky News Faisal Islam « victime d’injures racistes par ces gens ». « C’est le même groupe, tout est filmé, et la politique de la police métropolitaine est de l’ignorer », a dénoncé Mme Soubry.

En juin, la députée avait évoqué des menaces de mort contre des députés qui devenaient une « routine ». Le Royaume-Uni a voté en juin 2016 pour quitter l’Union européenne, à l’issue d’une campagne qui a laissé le pays profondément divisé.

Une semaine avant le référendum sur le Brexit, la députée travailliste et pro-européenne Jo Cox avait été assassiné par un sympathisant néo-nazi, un drame qui a marqué l’opinion.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE est prévue le 29 mars et les députés britanniques doivent voter la semaine prochaine sur l’accord négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.

