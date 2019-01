Marteau, saucisse, crayon ou concombre : il existe sept formes de pénis

Tout tout tout, vous saurez tout sur le zizi. Sauf que cette fois ce n’est pas Pierre Perret qui a dressé une liste des différents types de pénis mais un très sérieux expert britannique.

Pas besoin d’être un(e) expert(e) pour le savoir, il existe de nombreuses sortes et formes de pénis. Dans sa célèbre chanson « Le Zizi », Pierre Perret évoquait des sexes masculins laids, beaux, durs, mous mais aussi « le gros touffu », « le p’ti joufflu » ou encore « le grand ridé ».

Un nouveau classement très imagé

Le Britannique Darren Breen est à la tête d’une entreprise spécialisée dans les prothèses et les dispositifs médicaux pour les pénis. Avec son expérience (environ 500 patients consultent son entreprise tous les mois), il a établi qu’il existait sept formes principales de pénis. Inspiré d’aliments ou d’objets de la vie courante, son classement est tout aussi imagé que la chanson de Pierre Perret.

Voici les sept types de pénis

Le crayon : Il a une circonférence uniforme. Il est long et mince avec un gland étroit. « Sa longueur peut varier énormément mais il est généralement plus long et mince que la moyenne. »

Le poivron : Le pénis poivron est atypique. « Il est étonnamment court (entre 7,5 et 10 cm) mais exceptionnellement épais sur toute sa longueur. »

Le cornet de glace : Pour l’expert, avoir un pénis en cornet de glace est plutôt problématique. Cette forme particulière caractérisée par un resserrement du prépuce peut être la source de problèmes de santé.

La banane : Pas besoin d’un dessin. Le pénis banane se caractérise par sa courbe.

Le marteau : Le pénis en forme de marteau est en quelque sorte l’inverse du pénis en cornet de glace. Cette forme de pénis, qui peut également faire penser à un champignon, se caractérise par un gland extrêmement large.

La saucisse : C’est la forme la plus courante de pénis. « Il est d’une épaisseur et d’une longueur moyennes avec une circonférence uniforme sur toute la longueur », explique Darren Breen.

Le concombre : Le pénis concombre est la septième et dernière forme de pénis selon l’expert britannique. « Il est plus épais que la moyenne et il peut faire jusqu’à 20 cm en érection ».

Alors préférez-vous les pénis imagés de Pierre Perret ou ceux de Darren Breen ?