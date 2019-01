The Voice Belgique fait son retour ce soir

La huitième saison de ‘The Voice Belgique’ sera diffusée ce mardi soir à 20h25 sur La Une.

C’est ce soir que débutera la nouvelle saison de ‘The Voice Belgique’. Pour l’occasion, l’émission retrouvera trois coachs de l’année précédente, Slimane, Vitaa et Matthew Irons, auxquels viendra s’ajouter Typh Barrow, chanteuse et compositrice belge, qui remplacera l’emblématique Beverly Jo Scott. Plus de 1.650 candidatures ont été reçues cette année sur lesquelles 106 personnes, entre 15 à 45 ans, ont franchi le cap des présélections.

Alors que les candidats devront toujours passer l’épreuve des Blinds, une nouveauté fera son apparition cette année. Il s’agit de la règle du coach bloqué. Le principe est le suivant: si plusieurs coachs se retournent lors des Blinds, l’un d’entre eux pourra préventivement bloquer un autre coach. Le coach bloqué ne se rendra compte de son exclusion qu’au moment de se retourner. Une saison qui s’annonce donc plus pimentée comme le confirme Slimane.

De son côté, Matthew Irons a confirmé que le niveau était encore «plus haut que l’année passée». Et le leader de Puggy compte bien conserver son titre de coach gagnant même si Vitaa promet de ne rien lâcher et «de ne pas refaire les mêmes erreurs». Malgré le bon accueil de ses collègues, Typh Barrow n’est pas en reste et rappelle qu’il faudra cependant se méfier de «la petite nouvelle».