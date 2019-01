RDC : Le parti de Tshisekedi souhaite une rencontre avec Kabila

Le parti historique de l’opposition en République démocratique du Congo a déclaré que son candidat Félix Tshisekedi était «pressenti gagnant» de l’élection présidentielle et que ce dernier et le président Joseph Kabila avaient «intérêt» à se rencontrer.

Des rumeurs d’un rapprochement entre l’UDPS et la présidence Kabila, au détriment de l’autre opposant et candidat à la présidentielle Martin Fayulu, ont filtré dans le journal Le Soir. Felix Tshisekedi y a déclaré au sujet du président Kabila qu’il «est évident qu’il pourra vivre tranquillement dans son pays, vaquer à ses occupations, il n’a rien à craindre» s’il quitte le pouvoir. De ce fait, l’UDPS s’oppose «à toute politique de règlement de comptes et de chasse à l’homme», a-t-il ajouté. «En tout état de cause, les deux personnalités ont intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir», a poursuivi M. Kabund.

L’autre candidat de l’opposition Martin Fayulu donnera une conférence de presse cet après-midi à 16h, a annoncé son entourage.

La République démocratique du Congo vit toujours dans l’attente de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle à un tour du 30 décembre qui doit désigner le successeur du président Kabila. Cette proclamation a été reportée à une date ultérieure sans précision dimanche par la Commission électorale qui affirmait alors n’avoir traité que 53% des résultats.