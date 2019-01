Gilets Jaunes: Une cagnotte pour les forces de l’ordre à contre-pied de celle pour l’ex-boxeur

En réponse à la cagnotte de soutien au boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes à Paris lors de la manifestation samedi des « gilets jaunes », une autre collecte de fonds a été lancée sur la plateforme en ligne Leetchi ce mardi.

La cagnotte dédiée à Christophe Dettinger, lancée sur Leetchi, avoisinait les 117.000 euros ce matin. L’ex-boxeur est accusé d’avoir donné des coups à deux gendarmes, à Paris, samedi, durant l’acte VIII des Gilets jaunes. La somme destinée à soutenir Christophe Dettinger, qui s’est rendu à la police lundi matin, a choqué de nombreux internautes. Face aux critiques, Leetchi a finalement décidé de ne plus accepter de contributions. « En aucune manière, nous ne portons de jugement de valeur sur une thématique, une cause ou un projet et ne prenons nullement position. Notre équipe est présente pour faire respecter les conditions d’utilisation de notre plateforme et assurer la sécurité des collectes », précise la plateforme.

Plus de 60.000 euros récoltés

Une cagnotte qui a poussé Renaud Muselier, président LR (Les Républicains) de la région Paca, en France, à ouvrir sa propre cagnotte sur la même plateforme “en faveur des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés au cours des débordements que notre pays subit depuis le mois de novembre”. D’après ses dires, ils seraient 1.050 hommes à avoir été blessés.

Nos #policiers, #gendarmes, #pompiers sont des héros du quotidien ! Depuis le début des #giletsjaunes ils font face à un déferlement de violence intolérable.

Plutôt qu’une #cagnotte pour le voyou #Dettinger, participez à la cagnotte pour les soutenir !

⬇️https://t.co/EzDNMODBMX — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) 8 janvier 2019

A 15 h 30, ce mardi, plus de 60 000 euros ont déjà été récoltés. “Il est de notre devoir en tant qu’amoureux de la République de répondre à cette initiative”, a-t-il indiqué dans la description de la cagnotte. Et d’ajouter : “Samedi dernier, une nouvelle étape dans la violence a été franchie. Un ministère de la République a été pris d’assaut ainsi que deux préfectures, une mairie et un tribunal. Un ancien boxeur professionnel a roué de coups plusieurs membres de forces de l’ordre allant, comble de la lâcheté, à passer à tabac un gendarme à terre ». L’ancien ministre français a souligné le « caractère absolument amoral » d’organiser une cagnotte « en faveur du voyou qui a attaqué » les forces de l’ordre.

https://www.leetchi.com/c/soutien-fdo