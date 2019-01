Lorsqu’on commande une pizza, est-il préférable de commander une grande pizza de 45 cm ou deux petites pizzas de 30 cm ? Formules mathématiques à l’appui, le débat fait rage sur Twitter.

Tout a commencé ce 7 janvier, lorsque le compte Twitter de la plateforme Fermat’s Library a présenté un fait « contre-intuitif ». Dessin et formule mathématique à l’appui, cet utilisateur affirme qu’une pizza de 18 pouces (45,72 cm) contient plus de « pizza » que deux petites pizzas de 12 pouces (30,48 cm).

Here's a useful counterintuitive fact: one 18 inch pizza has more 'pizza' than two 12 inch pizzas pic.twitter.com/hePSpG0pJs

En quelques heures, le message est devenu « tendance » sur Twitter, engendrant plus de 20.000 réactions et près de 50.000 ‘J’aime’. La plupart des internautes restent perplexes devant la théorie avancée. Certains sont ironiques. « Enfin ! Je peux maintenant expliquer à mon enfant de 10 ans que les mathématiques sont importantes dans la vie », écrit un utilisateur.

Enfin, d’autres préfèrent lancer des débats ou embrouiller les autres. « La croûte est incontestablement la meilleure partie de la pizza. Et avec deux pizzas de 30 cm, vous avez 33.3% de croûte en plus que dans une pizza de 46 cm », argumente ainsi un utilisateur. « Est-ce que cela inclut les pizzas Hawaï ? », lance un autre.

Pourtant, derrière ce fait contre-intuitif, il y a bien une formule mathématique qui arrive à la conclusion qu’une pizza de 45,72 cm a une superficie de 0,16 m² tandis que deux pizzas de 30,48 cm ont une superficie totale de 0,14 m².

@EduSum @aliceinframes I got a degree in mathematics just so I could draw this for you 🍕🤪👍 pic.twitter.com/f1qCfKDzoK

— Eddie Woo (@misterwootube) 8 janvier 2019