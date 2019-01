Une bombe et des attaques rebelles tuent 27 personnes en Afghanistan

Au moins 27 Afghans, dont des civils et des membres des forces de sécurité, ont été tués dans deux provinces de l’Afghanistan, ont indiqué lundi les autorités locales. Six civils ont été tués et six autres blessés dans l’explosion d’une bombe qu’ils transportaient à Paktika, une province du sud-est de l’Afghanistan, a précisé le chef du conseil provincial, Bakhtiar Gul Hemat, à l’agence de presse allemande DPA.

Les victimes avaient découvert une bombe au bord de la route, dans le district de Jani Khel, et la transportaient en voiture lorsque l’engin a explosé, a expliqué M. Hemat.

Ailleurs dans le pays, des attaques de talibans à Badghis, une province du nord-ouest de l’Afghanistan, ont fait au moins 21 morts au sein des services de sécurité dimanche soir.

Une première attaque a coûté la vie à 14 personnes – deux policiers et 12 soldats – lorsqu’une base militaire a été visée dans le district de Qadis, a déclaré le chef du conseil provincial, Abdul Aziz Baig.

Un autre attentat dans le district d’Ab Kamari a tué au moins sept policiers et en a blessé neuf autres, a poursuivi M. Baig.

Les talibans ont intensifié leurs attaques envers les forces de sécurité et les institutions gouvernementales ces derniers mois, tandis que les troupes afghanes et américaines ont accru leurs opérations à l’encontre des rebelles.

Source: Belga