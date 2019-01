Pédophilie: l’Eglise s’engage à combattre « l’un des crimes les plus vils »

L’Eglise s’engage à combattre les abus sexuels sur mineurs, « l’un des crimes les plus vils et les plus néfastes possibles », a déclaré lundi le pape François lors de ses voeux au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Cette déclaration intervient après une année 2018 marquée par la révélation d’une série de scandales d’abus sexuels du clergé, notamment aux Etats-Unis et au Chili, et alors que le cardinal français Philippe Barbarin comparaît lundi devant la justice, accusé d’avoir caché le passé pédophile d’un prêtre.

Ces abus « balaient inexorablement le meilleur de ce que la vie humaine réserve à un innocent, en causant des dégâts irréparables pour le reste de l’existence », a souligné le souverain pontife argentin.

« Le Saint-Siège et l’Eglise tout entière s’engagent à combattre et à prévenir de tels délits et leur dissimulation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, aggravées par des abus de pouvoir et de conscience », a ajouté le pape.

Le 21 décembre, lors de ses voeux annuels devant la Curie romaine (gouvernement du Saint-Siège), le pape avait déjà promis de ne « plus jamais » laisser impunies de telles « abominations » au sein de l’Eglise. Il avait aussi demandé aux criminels sexuels au sein de l’Eglise, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société, de se livrer eux-mêmes à la justice de leur pays.

source: Belga