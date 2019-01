Les socialistes flamands présentent leur plan bien-être à plus d’1,5 milliard d’euros

Le sp.a a lancé ce lundi sa précampagne en vue des élections de mai prochain, axée sur un « plan bien-être » de plus d’1,5 milliard d’euros. Ce dernier prévoit notamment la baisse à 6% de la TVA sur l’électricité et une hausse du salaire minimum à 14 euros de l’heure. Au cœur des préoccupations des socialistes flamands: la sécurité sociale et le pouvoir d’achat. « Pour nous, les élections se conjuguent avec la question des soins, des pensions et d’une vie abordable. Nous allons mettre sur pied un programme qui devra veiller à plus de sécurité et à une meilleure répartition des richesses », ont-ils assuré.

Outre une hausse du salaire minimum, le sp.a plaide ainsi pour une augmentation des allocations les plus basses et des pensions ainsi que pour une baisse de la TVA sur l’électricité qui serait ramenée à 6%.

Les propositions de loi, rassemblées dans un « plan bien-être », sont déjà prêtes et vont être déposées au Parlement, ont encore indiqué les socialistes flamands.

Dans le détail, ces derniers entendent lier les hausses proposées à l’enveloppe bien-être, pour un montant de 353 millions d’euros. La baisse de la TVA sur l’électricité, elle, représente un coût de 712 millions d’euros. Quant à la hausse du salaire minimum à 14 euros de l’heure (2.300 euros par mois) couplée à une baisse des cotisations patronales sur les bas et les moyens revenus, elle nécessite une enveloppe de 500 millions d’euros.

Selon le sp.a, ce plan est neutre financièrement, l’enveloppe bien-être étant déjà prévue dans le budget du gouvernement Michel. Les 1,2 milliard restants, eux, devront découler de mesures fiscales, dont la fin des avantages accordés aux footballeurs professionnels et aux diamantaires qui pourrait rapporter 122 millions d’euros.

La limitation des avantages fiscaux aux holdings financiers (324 millions d’euros), la transposition de la directive européenne sur l’évasion fiscale (604 millions d’euros), la suppression du secret bancaire (150 millions) et l’examen des lacunes de la taxe sur les comptes-titres (121 million d’euros) sont également cités.

