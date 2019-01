Les dysfonctionnements de la DG Personnes handicapées « n’ont que trop duré »

« L’inaccessibilité » de la DG Personnes handicapées « pour les principaux intéressés et ses retards dans le traitement des demandes sont un scandale qui dure depuis des années », peut-on lire dans une lettre ouverte signée par une vingtaine de professeurs d’universités de tout le pays, publiée lundi dans Le Soir et De Standaard. La « lettre » est adressée au président du SPF Sécurité sociale, dont dépend la DG Personnes handicapées, et au ministre Kris Peeters, qui a récemment repris la compétence des Personnes handicapées précédemment dans les mains de Zuhal Demir.

Les professeurs listent ensuite les différents problèmes d’accessibilité des services pour les personnes que cette administration est censée servir, des personnes handicapées qui finissent par perdre de l’argent ou des avantages auxquels ils ont droit, car il leur faut déployer des trésors de patience et de persévérance pour parvenir à joindre l’administration, et certains droits ne sont pas accordés de manière rétroactive. Les problèmes pointés dans ce long courrier ne sont pas neufs.

« Du temps a cependant été trouvé pour prendre des mesures. Étonnamment, il s’agit toutefois de mesures destinées non pas à régler mais à cacher la situation », s’étonnent les auteurs. « Ainsi, les statistiques détaillées sur les centaines de milliers d’appels laissés sans réponse (tonalité occupée, communications interrompues, message ‘tous nos opérateurs sont occupés’, etc.) ne sont plus diffusées ».

Les dysfonctionnements « font honte à notre sécurité sociale et représentent un scandale pour leurs premières victimes, les personnes handicapées ». « Un débat public devrait être organisé de toute urgence en commission des Affaires sociales au Parlement », concluent les universitaires.

Source: Belga