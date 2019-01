La ligue belge de volley favorable au maintien du statut social et fiscal des joueurs pros

La ligue belge de volley veut le maintien du statut social et fiscal actuel des joueurs professionnels, a-t-elle expliqué, lundi, dans un communiqué. Les dossiers de corruption dans le football et la problématique des agents ont fait naître un débat sur le statut des joueurs professionnels en Belgique. Une réflexion est engagée pour « limiter ou annuler les avantages dont bénéficient les clubs et les joueurs en matière de cotisation sociale (ONSS) », avait prévenu Maggie De Block, la ministre des Affaires Sociales, si le monde du football belge ne réagissait pas au scandale qui le secoue.

Pour les sports moins médiatisés et brassant des sommes bien plus raisonnables, le maintien des avantages sociaux et fiscaux est vital pour les clubs. « Cela concerne le taux spécifique en matière de cotisations sociales (depuis 1978) et le précompte professionnel (depuis 2007). Ces mesures ont été prises pour donner une meilleure chance aux joueurs belges et permettre aux clubs d’investir dans les jeunes talents », explique Philippe Boone, président de la Ligue masculine de volley-ball, qui estime à 140 millions d’euros le soutien par ces mesures à l’ensemble du secteur sportif en Belgique.

« En moyenne par club, cela représente un soutien de 600.000 euros par an pour les 10 formations » de la Ligue de volley, poursuit Philippe Boone, qui rappelle que les clubs ne reçoivent plus de subsides des autorités régionales et provinciales en Flandre.

La Ligue précise que seuls 56 joueurs de volley en Belgique (sur les 122 que compte le championnat) disposent d’un contrat professionnel, avec un salaire brut minimum de 850 euros par mois (1.700 euros brut pour un temps plein). Les autres ont le statut d’amateur.

Pour la Ligue de volley, grâce à ces 600.000 euros épargnés via les mesures sociales et fiscales, les joueurs Belges peuvent poursuivre leur carrière plus longtemps en Belgique et les jeunes talents peuvent mieux progresser dans un environnement plus professionnel. Elle plaide donc pour que les mesures soient maintenues et pour la création d’un système de ‘clearing house’ afin de mieux utiliser les avantages (80%) perçus sur le précompte professionnel, en faveur des jeunes talents de plus de 18 ans, à l’instar de ce que fait déjà un club comme Roulers.

Source: Belga