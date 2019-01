Attentat au Musée juif: la mère d’une victime attend que « Nemmouche s’explique » et dise qui « sont ses complices »

La mère d’Alexandre Strens attend du procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer que le premier « s’explique, dise ce qu’il a fait, qui sont ses complices et quelles sont ses motivations », a déclaré lundi matin son avocat, Me Dalne, à son arrivée à la cour d’assises de Bruxelles pour le tirage au sort des jurés. Si l’avocat du Musée juif, Me Masset, estime que « devant une chambre criminelle les débats et le procès auraient été beaucoup plus rapides », Me Dalne trouve logique que l’affaire soit jugée par un jury populaire. « Si, pour des faits comme ceux-ci, on ne fait pas de procès devant une cour d’assises, alors on n’en fera jamais. »

L’oralité des débats amènera sans doute une « charge émotionnelle » pour les jurés. « C’est l’objectif du terrorisme de frapper de manière aveugle. Tout le monde peut se projeter dans la situation de ces malheureuses personnes qui n’avaient qu’un tort: être là au mauvais moment et pour certains », avoir la ‘mauvaise’ obédience, estime Me Masset.

Le tirage au sort des jurés a débuté vers 9h30. Les débats commenceront jeudi. Les deux accusés seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d’assises de Bruxelles d’être auteurs ou co-auteurs de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Source: Belga