Attentat au Musée juif de Belgique: huit hommes et quatre femmes composeront le jury

Huit hommes et quatre femmes ont été choisis lundi, vers 13h00, devant la cour d’assises de Bruxelles, pour composer le jury au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d’être auteurs ou co-auteurs de l’attentat au Musée juif de Belgique. Neuf femmes et trois hommes ont également été choisis pour être jurés suppléants et donc pour remplacer le cas échéant des jurés effectifs. Le jury a ensuite prêté serment. La cour a suspendu l’audience jusqu’à 14h30 lundi. Celle-ci reprendra pour un bref instant, le temps d’expliquer au jury la mission qu’il aura à remplir dès jeudi, lorsque les débats débuteront.

Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d’être auteurs ou co-auteurs de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Source: Belga