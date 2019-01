magourdeamoi, l’idée de Roméo Elvis pour consommer moins de plastique

Le problème de la pollution au plastique inquiète de plus en plus de citoyens. Roméo Elvis lance un appel à privilégier les gourdes plutôt que les bouteilles.

Le rappeur Romeo Elvis a lancé le hashtag #magourdeamoi ce week-end. Objectif: inciter ses fans à réduire l’usage de bouteilles en plastique. Et de manière décalée! Sur une image de sa story, publiée sur son compte Instagram, il écrit: « Si t’utilises des bouteilles en plastique t’es raciste, homophobe sexiste et méchant envers la planète alors montre moi ta gourde ». Depuis hier, plusieurs de ses followers l’ont suivi et ont posté une photo d’eux et de leur gourde.

Voir cette publication sur Instagram #magourdeamoi Une publication partagée par stories insta du roi du rap (@les_histoires_de_romeo_elvis) le 6 Janv. 2019 à 12 :19 PST

Une loi a été adoptée par le Parlement européen en octobre dernier concernant les plastiques à usage unique. Cotons-tiges, couverts, assiettes, pailles et autres produits seront interdits dans l’Union européenne dès 2021. Ils représentent 70% des déchets des mers et des océans. Les bouteilles en plastique ne font, en revanche, pas partie de la liste. Raison de plus pour sensibiliser à ce problème.