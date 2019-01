Les «Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire» reviennent pour une troisième saison

La troisième et dernière saison de l’adaptation par Netflix de la série littéraire écrite par Lemony Snicket est sortie. Patrick Warburton, qui joue le rôle de Lemony Snicket, explique comment le narrateur a été impliqué dans l’histoire.

La saison 3 des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire est l’adaptation des quatre derniers livres de la série populaire pour jeunes adultes écrite par Daniel Handler. La Pente glissante (The Slippery Slope), La Grotte Gorgone (The Grim Grotto) et Le Pénultième Péril (The Penultimate Peril) ont fait l’objet de deux épisodes chacun, tandis que le livre intitulé de façon fort à propos La Fin (The End) a fait l’objet d’un seul épisode. Par conséquent, la saison 3 des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire est aussi la saison la plus courte de la série. C’est aussi la dernière, mais comme l’explique Patrick Warburton, il n’aurait pas voulu qu’il en soit autrement.



«Nous savions que c’était la dernière depuis le début. Il y a 13 livres et je savais qu’il y aurait trois saisons», dit-il en riant. «C’était prudent de la part de Barry Sonnenfeld de tourner les saisons 2 et 3 l’une à la suite de l’autre. L’histoire parle des Baudelaire. Ce sont des enfants et il faut tenir compte des poussées de croissance. Une fois qu’ils sont grands, cela perd de son charme.»

Barry Sonnenfeld, qui est célèbre pour avoir réalisé la trilogie originale Men In Black, Wild Wild West, Get Shorty et de très nombreux autres films, est le producteur exécutif de la série. Il a aussi réalisé certains épisodes des trois saisons. Cependant, comme l’explique Patrick Warburton, il n’aurait jamais fait partie des « Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire » si le réalisateur de Men In Black n’avait pas été là. «Je n’aurais pas figuré sur la liste de Netflix sans Barry. Il a insisté pour que je sois celui qui le fasse. Je lui en suis très reconnaissant. C’est toujours agréable de savoir qu’il y a des créateurs, avec lesquels vous avez travaillé, qui vont toujours vous recommander.»

«J’adore travailler avec Barry. C’est un génie», ajoute-t-il. «En tant qu’acteur, vous vous dites quelle chance vous avez eu d’avoir une bonne relation avec une personne comme Barry. Qu’un créateur comme lui veuille continuer à travailler avec vous, c’est énorme. J’ai travaillé avec lui jusqu’à présent sur au moins quatre projets différents. Il n’en va pas toujours ainsi. Les grands créateurs ne courent pas les rues, mais s’il arrive que vous vous retrouviez dans le radar de l’un d’entre eux, cela peut changer la donne pour votre carrière. Cela l’a été pour moi, en toute honnêteté.»

Maintenant que « Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire » sont terminées, Patrick Warburton n’a pas d’autres projets pour l’instant, mais cela ne le tracasse pas du tout. Il chante régulièrement avec son groupe The Bearded Pearl Clams et passe beaucoup de temps en vacances avec sa famille. Et, franchement, il n’a pas l’air de s’en plaindre.