Les chiens ont désormais leur propre agence d’influenceurs

Aux Etats-Unis, une agence a décidé de se lancer dans la mise en relation des chiens influenceurs et des marques.

N’est pas influenceur qui veut. Alors que des influenceurs de toute part font leur apparition sur les réseaux sociaux, une agence new-yorkaise a décidé de se lancer dans un domaine bien particulier, celui des chiens stars du web. ‘The Dog Agency‘ de son nom, propose de mettre en relation les chiens influenceurs et les marques prêtent à payer pour voir leur nom associé à l’animal à quatre pattes aux multiples abonnés. L’agence souhaite également leur permettre de développer une stratégie de développement et du brand management, de la gestion de marque.

Sélection des influenceurs

Et les chiens aussi ont leur petit succès sur Instagram. Plus de 128 millions de publications sont en effet référencées sous le hashtag #dogsofinstagram. Et les propriétaires de chiens prêts à faire de leur toutou une star du web ne manquent pas. Et pourtant, ‘The Dog Agency », n’est pas prêt à accepter toutes les petites stars à quatre pattes du web. Pour avoir l’opportunité de travailler avec elle, l’animal devra compter au moins 50.000 abonnés sur Instagram en plus d’un bon engagement de la part des internautes sous ses publications. C’est notamment le cas de Tuna, un chiweenie suivi par plus de deux millions d’internautes.

Jackpot

L’agence travaille actuellement avec près de 160 chiens. Bien que de nombreuses marques de l’univers canin soient particulièrement ciblées, d’autres comme Nike, Dyson ou Ralph Lauren collaborent également. Et cette collaboration peut rapporter gros pour les chiens et leur propriétaire. Comme l’explique la fondatrice de l’agence, Loni Edwards, un chien aux 100.000 à 200.000 followers peut gagner jusqu’à 2000 dollars pour un post publié sur Instagram contre près de 16.000 dollars pour celui suivi par un million d’abonnés.