WTA Auckland – Julia Goerges brise le rêve de la qualifiée Andreescu et conserve son titre

Julia Goerges (WTA 14) a mis un terme à la belle aventure de la jeune Canadienne Bianca Andreescu (WTA 152), issue des qualifications, et a conservé son titre au tournoi WTA de Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, en Nouvelle-Zélande. En finale, dimanche, l’Allemande, 30 ans, s’est imposée 2-6, 7-5, 6-1 en 1 heure et 46 minutes. Goerges compte désormais sept titres à son palmarès. Outre ses deux succès consécutifs à Auckland, elle s’est imposée à Bad Gastein (2010), Stuttgart (2011), Moscou (2017), Zhuhai (2017) et à Luxembourg l’an passé.

Andreescu, 18 ans, a réussi un parcours incroyable à Auckland. Après trois tours de qualifications, elle s’est offert tour à tour le scalp de la Hongroise Timea Babos (WTA 59), de la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 3), première tête de série, de l’Américaine Venus Williams (WTA 39/N.6) et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 28/N.3). La Canadienne disputait sa première finale sur le circuit WTA.

