Tournée des Quatre tremplins – Ryoyu Kobayashi gagne à Bischofshofen et réalise le 3e Grand Chelem de l’histoire

Ryoyu Kobayashi est devenu à 22 ans le 3e sauteur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en 67 éditions de la prestigieuse Tournée des quatre tremplins de saut à ski, à savoir gagner les quatre épreuves la même année. Dimanche en début de soirée à Bishofshofen, en Autriche, le Japonais a arraché la victoire dans le « concours des rois » (car disputé le jour de l’Épiphanie) grâce à son second saut. Il n’occupait que la 4e place et accusait 4 points de retard à l’issue du premier saut (135 m) sur l’Allemand Markus Eisenbichler, premier après son envol à 137 mètres. Le leader de la Coupe du monde n’a pas tremblé. Il a bondi à 137,5 mètres pour s’imposer avec un total de 282,1 points. Le Polonais Dawid Kubacki s’est classé 2e (268,3) et l’Autrichien Stefan Kraft 3e (267,5). Kobayashi avait remporté les trois premiers concours à Oberstdorf, Garmish-Partenkirchen et Innsbruck. Il rejoint le cercle restreint composé de l’Allemand Sven Hannawald (en 2002) et du Polonais Kamil Stoch (en 2018) de ceux qui ont réussi le Grand Chelem.

Au classement de la tournée, il s’impose avec 1098,0 points devant les Allemands Markus Eisenbichler (1035,9), 5e dimanche, et Stephan Leyhe (1014,1), 4e à Bishofshofen. Il est seulement le deuxième Japonais à remporter la Tournée après Kazuhoshi Funaki en 1998.

Ryoyu Kobayashi, qui signe son 8e succès en 11 concours de Coupe du monde disputés cette saison, totalise au classement de celle-ci 956 points pour 529 au Polonais Piotr Zyla et 504 à Stoch.

Source: Belga