Nouveau succès de Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) cette fois à Bruxelles

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) n’a laissé aucune chance à ses adversaires, dimanche, lors du Brussels Universities Cyclocross, 7e et avant-dernière manche du Trophée AP Assurances. Au lendemain de la 100e victoire de sa carrière, le Néerlandais s’est imposé en solitaire après une nouvelle démonstration de force. Toon Aerts s’est classé deuxième à 45 secondes et Michael Vanthourenhout troisième à 58 secondes. Wout van Aert, le champion du monde, était absent à une semaine du championnat de Belgique à Kruibeke. Sur le parcours dessiné entre les auditoires et les espaces verts de la VUB et de l’ULB sur la plaine des manoeuvres de Bruxelles, van der Poel n’a pas mis longtemps à prendre le large: à la fin du premier tour, il comptait déjà 11 secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants. Le champion d’Europe a poursuivi son solo jusqu’à l’arrivée pour décrocher un 23e succès en 25 courses cette saison et le 6e en 7 courses du Trophée.

Alors que l’écart au général entre van der Poel et Aerts n’était que de 8 secondes au départ, van der Poel profite de ce succès et des secondes de bonification engrangées en chemin pour aborder la dernière manche, à Lille le 9 février, avec un avantage plus confortable. Au classement, le champion d’Europe devance Toon Aerts de 58 secondes et Michael Vanthourenhout de 5:26.

Source: Belga