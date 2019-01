Marcel Hirscher enlève son 64e succès en Coupe du monde à l’issue du slalom de Zagreb

A l’instar de Mikaela Shiffrin chez les dames, Marcel Hirscher a confirmé son statut de maître dans les slaloms masculins de Coupe du monde de ski alpin. L’Autrichien de 29 ans a remporté celui de Zagreb, dimanche après-midi. Le septuple lauréat en titre de la Coupe du monde a décroché son 5e succès dans la capitale croate après 2012, 2013, 2015 et 2018. Il s’agit de son 64e succès en carrière en Coupe du monde et le 6e de la saison. Il a aussi porté à 30 le nombre de ses victoires en slalom (sans compter les 2 en City Event). Le voilà à dix longueurs du recordman absolu le Suédois Ingemar Stenmark vainqueur à 40 reprises entre 1974 et 1989. Hirscher, deuxième de la première manche s’est montré le plus rapide dans la seconde. Il a devancé au classement final le Français Alexis Pinturault de 60/100es de seconde et l’Autrichien Manuel Feller de 62/100es. L’Autrichien Marco Schwarz, lauréat du City Event d’Oslo le jour de l’an, s’était montré le plus rapide dans le premier parcours mais n’a pas terminé le second.

Au classement de la Coupe du monde de slalom après cinq des douze épreuves, Hirscher possède 336 points, 90 de plus que le Suisse Daniel Yule (246), seulement 9e à Zagreb, et 101 sur Schwarz. Au classement du gros globe, après 17 des 41 courses, Marcel Hirscher totalise 756 points et creuse l’écart sur le Norvégien Henrik Kristoffersen (421), 5e dimanche, et le spécialiste des épreuves de vitesse l’Autrichien Max Franz (408).

Adelboden, en Suisse, accueille la prochaine épreuve, un slalom géant, le samedi 12 janvier.

Source: Belga