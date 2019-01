Les Belges à l’étranger – Meunier et le PSG sans douleur en Coupe de France, le Barca creuse l’écart sans Vermaelen

Thomas Meunier a disputé toute la rencontre dimanche soir en 1/32e de finale de Coupe de France de football avec le Paris Saint-Germain. Les champions de France se sont qualifiés sans problèmes pour les seizièmes de finale de la compétition. Ils se sont imposés 0-4 au GSI Pontivy (D5). On signalera notamment la cohabitation dans le onze de base de Meunier, Dani Alves et Thilo Kehrer, concurrents sur le flanc droit parisien. Avec Kylian Mbappé et Neymar en attaque, le PSG a logiquement pris les choses en main avec plusieurs occasions dès le début de match. L’ouverture du score est tombée après 24 minutes sur un but contre son camp très maladroit de Sylvain Jule.

Neymar a ensuite frappé sur le poteau (28e) avant de doubler la mise en deuxième période sur une action joliment orchestrée (70e). Kylian Mbappé s’est chargé du 0-3 en transformant un penalty qu’il s’était lui-même procuré (77e) avant que Draxler ne fixe le score à 0-4 en fin de rencontre (87e).

– Espagne –

En Primera Division, le FC Barcelone était toujours privé de Thomas Vermaelen, blessé au mollet. Cela n’a pas empêché les Catalans de se défaire de Getafe (1-2) et de profiter des faux-pas de ses adversaires. Les Blaugrana possèdent en effet 40 points, cinq de plus que l’Atletico Madrid et sept en plus que Séville qui ont partagé dans l’après-midi. Le Real Madrid, battu par la Real Sociedad, compte désormais 10 points de retard et se retrouve 5e derrière Alaves (31).

Comme souvent, c’est Lionel Messi qui a montré la voie aux siens dans cette rencontre avec un 16e but en autant de matchs disputés en Liga cette saison (20e). Luis Suarez a également soigné ses statistiques avec un 12e but d’une superbe volée pour faire 0-2 (39e). Getafe a immédiatement réagi et égalisé sur une belle action collective par Jaime Mata (43e). Cela n’a pas pourtant pas suffi pour enrayer la machine catalane qui a signé une 5e victoire de rang en championnat.

Source: Belga