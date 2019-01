Les listes [email protected] et Activ’ ont fait une ultime proposition à la liste Ensemble LKB et ont donné à la formation emmenée par Damien Thiéry jusqu’à dimanche minuit pour leur fournir sa réponse. De celle-ci dépendra si la commune à facilité de Linkebeek sera dirigée par deux ou trois formations lors de la prochaine législature, a-t-on appris à bonne source. Le nouveau conseil communal doit être installé lundi soir à Linkebeek. Lors des élections du 14 octobre, les listes francophones [email protected] et Ensemble LKB Samen ont décroché respectivement sept et cinq des quinze sièges du conseil communal, alors que la liste bilingue Activ’ empochait les trois sièges restants.

Les échevins étant élus directement dans les communes à facilités, [email protected] a obtenu deux mandats, contre un seul LKB.

Les trois listes n’ont pas encore réussi à s’entendre sur la désignation du futur bourgmestre.

Source: Belga