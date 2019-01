De Bruyne passeur décisif lors du festival de Man City en FA Cup, Odoi buteur mais éliminé

Kevin De Bruyne a profité des 1/32es de finale de FA Cup de football pour accumuler du temps de jeu dimanche. Titulaire, il a délivré une passe décisive pour Raheem Sterling lors du premier des sept buts de Manchester City, victorieux 7-0 contre Rotherham United (D2). Le Diable Rouge a signé à cette occasion son deuxième assist de la saison. Après le premier but de Sterling (12e), les Citizens ont poursuivi leur festival avec les réalisations de Phil Foden (43e), Semi Ajayi contre son camp (45e+1), Gabriel Jesus (52e), Riyad Mahrez (73e), Nicolas Otamendi (78e) et Leroy Sane. Kevin De Bruyne a quitté la pelouse à la 67e minute.

D’autres Belges étaient engagés en FA Cup dimanche après-midi. C’était notamment le cas de Denis Odoi avec Fulham. Le milieu de terrain des Cottagers, lanterne rouge de Premier League, a signé son premier but de la saison d’une demi-volée à la 52e minute. Mais cela n’a pas suffi aux Londoniens pour se défaire du modeste Oldham. L’équipe de League Two (D4) a d’abord égalisé via Sam Surridge (76e) avant d’être épargnée par l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic, imprécis sur penalty (84e). Dans la foulée, Oldham a inscrit le but de la qualification (1-2) grâce à Callum Lang (88e).

Sans Christian Kabasele, Watford s’est pour sa part imposé 0-2 face à Woking (D6) grâce aux buts de Will Hughes (13e) et Troy Deeney (75e). Enfin Ilias Chair a participé à la victoire 2-1 de QPR (D2) face à Leeds (D2). Le Belge de 21 ans est monté au jeu à la 84e minute.

