Un taureau blesse un photographe avant un match de football américain

Un incident s’est produit en avant match d’une partie de football américain qui voyait l’équipe de Longhorns du Texas affronter les Bulldogs de Géorgie.

De nombreux sportifs s’étaient donné rendez-vous en Nouvelle Orléans pour un match opposant les Longhorns du Texas aux Bulldogs de Géorgie. Pour cette rencontre, les organisateurs de l’événement ont décidé de convier la mascotte des deux équipes. A savoir un bouledogue, Uga, et un taureau, Bevo.

Bevo is not here for this mascot meeting. #HookEm pic.twitter.com/KXgaQzGm0W

