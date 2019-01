Le nouvel album des aventures d’Astérix paraîtra le 24 octobre

Le 38e album d’Astérix paraîtra le 24 octobre, annoncent le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferri au Journal du dimanche. La sortie de nouvelles aventures du Gaulois est toujours un phénomène dans le monde de l’édition.

Quelques jours après la publication de ce 38e album, Astérix et Obélix fêteront aussi leur soixantième anniversaire le 29 octobre 2019. Le duo a fait ses premiers pas en 1959 dans le premier numéro de «Pilote», une revue hebdomadaire française qui qui s’est consacrée au neuvième art pendant trente ans. Astérix a été imaginé par les Français René Goscinny, décédé en 1977, avec son compatriote, le dessinateur Albert Uderzo.

Traduit en 111 langues

En 2013, celui-ci a confié la suite des aventures d’Astérix à Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, tout en gardant un oeil sur leur travail. Après «Astérix chez les Pictes» (2013), «Le Papyrus de César» (2015), et «Astérix et la Transitalique» (2017), il s’agit du quatrième album crée par Didier Conrad et Jean-Yves Ferri. Le dernier opus en date a pulvérisé tous les records de vente en 2017 avec près de 1,6 million d’albums écoulés (plus que n’importe quel autre livre). Depuis sa création en 1959, 370 millions Astérix ont été vendus dans le monde. Les albums ont été traduits dans 111 langues. Aucun autre livre ne bénéficie d’un tirage aussi important dans le monde francophone.