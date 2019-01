« A Star is Born » et Alfonso Cuaron partent favoris aux Golden Globes

« A Star Is Born », avec la chanteuse Lady Gaga, et « Roma », film du Mexicain Alfonso Cuaron, sont les favoris les plus en vue dimanche pour la cérémonie des Golden Globes, qui inaugurent la saison des prix à Hollywood et tracent parfois la voie vers les prestigieux Oscars.

Les récompenses seront remises par une kyrielle de stars lors d’un dîner de gala organisé dans le luxueux hôtel Hilton de Beverly Hills, un show de trois heures retransmis à la télévision à partir de 17H00 (01H00 GMT) et animé par les comédiens Sandra Oh (« Grey’s Anatomy », « Killing Eve ») et Andy Samberg. Très convoités, les Golden Globes servent traditionnellement d’outil de prédiction en vue des Oscars. Mais il s’agit d’un baromètre d’autant plus incertain qu’ils dédoublent les principales catégories (meilleur film, meilleur acteur ou actrice) en « drame » et « comédie. »

Les pronostics sont délicats car contrairement aux Oscars ou à d’autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent mais la petite centaine de membres de l’Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA). « Les Golden Globes sont réputés imprévisibles, et c’est ce qui les rend si divertissants. Mais cette année, les nommés dans les grandes catégories ont tous énormément de mérite, donc tout est possible, » explique Paul Dergarabedian, analyste pour la société spécialisée Comscore.

Lady Gaga et Bradley Cooper rafleront-ils la mise?

Même si le mois dernier, c’est le film « Vice », portrait au vitriol du vice-président américain Dick Cheney, qui est arrivé en tête avec six nominations, la plupart des experts de Hollywood parient à présent sur « A Star Is Born » et son duo d’acteurs (Lady Gaga et Bradley Cooper), qui ont de bonnes chances de rafler la mise.

Les précédentes versions (1954 et 1976) de ce film datant initialement de 1937 ont reçu plusieurs Golden Globes et les critiques estiment que celle-ci ne dérogera pas à la règle. Ils n’excluent toutefois pas « une grosse surprise » venant de « Black Panther » ou de « BlacKkKlansman. » Le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère devrait aller à « Roma », du Mexicain Alfonso Cuaron (oscarisé pour « Gravity » en 2014), qui concourt aussi dans la catégorie du « meilleur réalisateur. »

« Cuaron bénéficie d’une avalanche de critiques élogieuses pour +Roma+, et s’il doit y avoir un favori pour cette édition des Globes, c’est bien celui-ci, » résume M. Dergarabedian.

Films « populaires »

Le Mexicain trouvera sur sa route le vétéran Spike Lee, pour « BlacKkKlansman », Peter Farrelly pour « Green Book », Adam McKay pour « Vice » et Bradley Cooper, qui fait ses premiers pas derrière la caméra en plus de jouer le rôle principal dans « A Star is Born. » Nommé dans la catégorie « meilleur acteur dramatique », Bradley Cooper est au coude-à-coude avec Rami Malek, particulièrement remarqué pour son interprétation de Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, dans « Bohemian Rhapsody. »

Côté comédie, la performance de Christian Bale, méconnaissable en Dick Cheney, peut lui valoir le Golden Globe du meilleur acteur. Mais le film « Vice » lui-même, qui a profondément divisé la critique, risque d’avoir du mal à s’imposer face à des concurrents de poids comme « Green Book », « La Favorite » et son trio d’actrices (Olivia Colman en Reine Anne, Rachel Weisz et Emma Stone qui se disputent ses faveurs) et le très attendu « Retour de Mary Poppins. » Emily Blunt, qui reprend le rôle de la gouvernante aux pouvoirs magiques 54 ans après Julie Andrews, sera d’ailleurs confrontée à Olivia Colman dans la catégorie « meilleure actrice dans une comédie ».

Chez les hommes, le duel final se jouera vraisemblablement entre Christian Bale et Viggo Mortensen pour « Green Book. » Certains experts ont déploré la sélection de films très (trop?) grand public, comme « Black Panther » (1,35 milliard de dollars de recettes en 2018) ou « Crazy Rich Asians », au détriment d’autres jugés supérieurs en qualité, par les critiques internationales notamment. « First Man », film de Damien Chazelle sur Neil Armstrong et la conquête de la Lune, est ainsi presque absent des nominations (Claire Foy pour le meilleur second rôle), de même que « Les Veuves » de Steve McQueen. Un geste politiquement correct en direction des films « populaires » et mettant en scène des minorités?

Les Golden Globes récompensent aussi les oeuvres de télévision, de plus en plus prisées des spectateurs, et donc de plus en plus créatives et rentables.