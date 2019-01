WTA Shenzhen – Troisième titre pour Sabalenka

La Biélorusse Aryna Sabalenka a remporté le tournoi de tennis WTA de Shenzhen, samedi, en Chine. Sabalenka, 13e joueuse mondiale et première tête de série de ce tournoi sur dur dotée de 750.000 dollars, a battu en finale l’Américaine Alison Riske (WTA 62) 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 après 2 heures et 10 minutes de jeu. Sabalenka, 20 ans, décroche le troisième titre WTA de sa carrière, après ses succès à Wuhan en 2017 et New Haven en 2018. Elle compte également une victoire au tournoi des 125K Series de Mumbai à son palmarès. La Biélorusse a également disputé trois finales, à Tianjin en 2017 et à Lugano (battue par Elise Mertens) et Eastbourne l’an passé.

Riske, 28 ans, tentait de remporter un deuxième trophée après sa victoire à Tianjin en 2014.

Les deux joueuses avaient dû jouer leur demi-finale plus tôt dans la journée. Sabalenka s’était débarassée de la Chinoise Wang Yafan (WTA 70) 6-2, 6-1, et Riske avait battu la Russe Vera Zvonareva (WTA 109), qui a abandonné alors que l’Américaine menait 6-0, 1-0.

