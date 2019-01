WTA Auckland – Pas de finale pour Kirsten Flipkens en double

Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, deuxièmes têtes de série, ne disputeront pas la finale du tournoi de tennis WTA de Auckland. Le duo belgo-suédois, tête de série N.2 de ce tournoi sur dur doté de 250.000 dollars, s’est incliné en demi-finale 6-3, 7-5 face à la paire formée par la Néo-Zélandaise Paige Mary Hourigan et l’Américaine Taylor Townsend. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes. Flipkens et Larsson avaient remporté en 2018 le tournoi de Linz. En finale, Hourigan et Townsend joueront contre la Canadienne Eugenie Bouchard et l’Américaine Sofia Kenin.

Mercredi, Flipkens (WTA 47), 32 ans, tête de série n°7, s’était inclinée en trois sets (6-4, 1-6, 6-1) face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 86), au deuxième tour du simple.

Source: Belga