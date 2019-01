WTA Auckland – La surprenante Andreescu, issue des qualifications, en finale contre Goerges

Bianca Andreescu (WTA 152) poursuivra sa belle aventure au tournoi WTA de Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, jusqu’au dernier stade de l’épreuve. La jeune Canadienne, 18 ans, sortie des qualifications, a battu la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 28/N.3) 6-3, 6-3 en 1 heure et 22 minutes, samedi, en demi-finale, et défiera l’Allemande Julia Goerges (WTA 14/N.2), tenante du titre, en finale. Goerges a éliminé la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 50) 6-1, 7-6 (8/6). Après trois tours de qualifications, Andreescu a réussi un parcours incroyable à Auckland, s’offrant tour à tour le scalp de la Hongroise Timea Babos (WTA 59), 6-4 et 7-6 (8/6), de la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 3), première tête de série, sur un double 6-4, et de l’Américaine Venus Williams (WTA 39/N.6), 6-7 (1/7), 6-1, 6-3.

Elle disputera la première finale de sa carrière sur le circuit WTA.

Goerges compte six titres sur le circuit WTA: Bad Gastein (2010), Stuttgart (2011), Moscou (2017), Zhuhai (2017) ainsi que Luxembourg et Auckland l’an passé.

Source: Belga