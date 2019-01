Un week-end généralement nuageux

Le ciel restera très nuageux à couvert avec parfois de faibles pluies ou quelques bruines samedi après-midi. Sur les hauteurs, ces faibles précipitations pourraient parfois prendre un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 7 degrés dans l’ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest. Samedi soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec parfois quelques faibles pluies ou bruines et localement de la brume. Les minima se situeront entre 1 et 5 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Dimanche, les conditions évolueront peu. Le ciel restera généralement gris avec parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest, et modéré de secteur nord-ouest au littoral.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel restera très nuageux avec parfois quelques faibles bruines, et localement de la brume. Les minima se situeront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la côte. Le vent sera faible de secteur ouest, et modéré de secteur ouest-nord-ouest au littoral.

Source: Belga