Oklahoma City confirme, les Lakers encore battus

Vainqueur 109-111 à Portland, Oklahoma City a conforté sa deuxième place à l’Ouest, vendredi, dans le championnat nord-américain de basket. Le Thunder a encore pu compter sur son duo de choc Paul George (37 points, 8 rebonds)/Russell Westbrook (31 points, 9 rebonds, 7 passes). OKC affiche un bilan de 25 victoires et 13 défaites et n’est devancé que par Denver (25 victoires, 11 défaites). Rien ne va plus en revanche pour les Lakers qui sont passés en l’espace d’une semaine de la 4e à la 8e place. L’absence de LeBron James, blessé aux adducteurs le jour de Noël contre Golden State, s’est encore faite ressentir. Les Lakers, également privés de Rajon Rondo et de Kyle Kuzma, se sont cette fois cassés les dents sur New York, 112-119. Les Knicks restaient pourtant sur une série de huit défaites consécutives.

Les Lakers (21 victoires, 18 défaites) restent huitièmes, et donc bien placés pour les playoffs, mais doivent impérativement stopper l’hémorragie après quatre défaites en cinq rencontres. Ils doivent notamment se méfier de Utah, qui avec sa victoire 91-117 à Cleveland, est revenu à deux succès de la franchise californienne (19 victoires, 20 défaites).

Les Clippers, eux, restent bien en course. Emmenés par les 21 points de Danilo Gallinari et de Lou Williams, ils sont repartis de Phoenix avec une 22e victoire (111-121) cette saison (pour 16 défaites).

A l’Est, tout va bien pour Milwaukee. Les Bucks ont signé une cinquième victoire consécutive, la neuvième lors des dix dernières rencontres, en balayant Atlanta 144-112. Le leader a profité d’une victoire pratiquement acquise dès le premier quart-temps (43-14) pour faire tourner son effectif. Huit joueurs ont ainsi terminé à 10 points ou plus. Les Bucks affichent un bilan de 27 victoires en 37 rencontres.

Une autre équipe en forme est Indiana. A Chicago, les Pacers ont arraché (116-119 après prolongation) une sixième victoire consécutive. Victor Oladipo a terminé la rencontre avec 36 points, dont un tir primé, synonyme de victoire, réussi à la dernière seconde de la prolongation. Indiana (26 victoires, 12 défaites) est troisième à l’Est.

Boston (23 victoires, 15 défaites) est cinquième. Les Celtics ont dominé Dallas 114-93. Vainqueur 115-109 de Washington, Miami bascule dans le positif (19 victoires, 18 défaites) pour la première fois depuis octobre. Le Heat est sixième.

Brooklyn (19 victoires, 21 défaites), neuvième, reste dans la course grâce à son succès à Memphis (100-109). Battu à Minnesota (120-103), Orlando (17 victoires, 21 défaites) a par contre manqué une occasion de se rapprocher du wagon des playoffs.

