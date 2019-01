La Flandre manque d’enseignants, 1.500 postes vacants – 453 dans le primaire et 971 dans le secondaire – y étant actuellement recensés, 2 fois plus que l’an passé à la même période, selon les chiffres dévoilés samedi par VTM Nieuws. Le phénomène n’est pas neuf et devrait s’accentuer dans les années à venir. Ainsi, d’ici 2024, le nord du pays devra trouver chaque année entre 5.000 et 7.000 professeurs supplémentaires

Face à ce défi, la ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits lancera, cette année, une campagne vantant les bons côtés de la profession afin d’encourager les vocations.

Source: Belga