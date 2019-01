Dix-huit hébergements « insolites » reconnus et soutenus par la Wallonie

Dix-huit hébergements sont dorénavant officiellement reconnus comme « insolites » par la Région wallonne, a indiqué samedi le ministre wallon du Tourisme, René Collin. La sélection a été opérée parmi de nombreuses candidatures reçues à la suite de l’introduction de la définition d’hébergement insolite dans le Code wallon du tourisme. Les candidats sélectionnés auront droit à une aide financière supplémentaire pour développer leur activité et continuer à innover. « Cette reconnaissance va dans la continuité de notre thématique touristique en 2018, la Wallonie insolite », a expliqué M. Collin. « Il est important que les touristes puissent facilement identifier ces hébergements aux multiples particularismes et cette appellation officielle devrait largement y contribuer ».

L’Aqualodge, un ensemble de chalets en bois luxueux construit sur un point d’eau à Ermeton-sur-Biert (province de Namur), fait partie des heureux élus. Parmi eux, on trouve également le camping du Val d’Aine à Erezée, un ancien wagon de train à Plombières (province de Liège) ou encore le Moulin de Ya à La Louvière (Hainaut). Plusieurs roulottes aménagées font également partie de la liste.

En plus d’une réelle reconnaissance, les hébergeurs se voient récompensés par une majoration de 10% de l’aide financière qu’ils perçoivent du Commissariat général au Tourisme.

« C’est vraiment un grand pas en avant pour nous », s’est réjouie « Diane », la gérante de l’Aqualodge. « Grâce aux nouveaux touristes que nous allons pouvoir attirer et au budget supplémentaire qui nous est octroyé, nous construirons de nouveaux chalets beaucoup plus rapidement qu’espéré. »

D’autres opérateurs touristiques wallons seront également reconnus et soutenus prochainement pour leur caractère insolite.

Source: Belga