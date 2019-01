ATP Doha – L’Espagnol Bautista Agut se défait de Berdych en finale et remporte son 9e titre

L’Espagnol Roberto Bautista Agut a remporté samedi le tournoi de tennis ATP 250 de Doha, au Qatar, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars en battant en finale le Tchèque Tomas Berdych en trois sets: 6-4, 3-6, 6-3. Roberto Bautista Agut, 24e mondial, 7e tête de série, avait réussi à faire tomber le numéro 1 mondial, la veille. L’Espagnol était en effet venu à bout du Serbe Novak Djokovic (N.1) – 3-6, 7-6 (8/6), 6-4 – au bout de 2 heures 35 minutes de jeu. En finale samedi, il est venu à bout d’un coriace adversaire au bout d’une heure et 55 minutes de match.

Bautista Agut, 24 ans, ajoute un 9e titre ATP à son palmarès, à l’occasion de sa 16e finale. Berdych compte 13 titres ATP, le dernier remonte à 2016 Shenzhen. Il jouait au Qatar sa 32e finale.

Tomas Berdych (ATP 71), 33 ans, bénéficiaire d’une invitation pour ce tournoi à Doha, n’avait plus joué depuis le 18 juin dernier, éliminé au premier tour du tournoi sur gazon du Queen’s à Londres. Le Tchèque, ex-numéro 4 mondial, avait choisi ensuite de soigner son dos.

Eliminé au premier tour en simple, David Goffin a remporté l’épreuve de double lors de ce rendez-vous au Qatar. Associé au Français Pierre-Hugues Herbert, le Liégeois, 28 ans, 22e mondial, s’était imposé vendredi en finale – 5-7, 6-4 et 10/4 – face aux Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop pour inscrire un premier titre ATP en double à son palmarès (après deux titres sur le circuit Futures à ses débuts il y a dix ans).

