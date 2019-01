Voici les 10 films les plus attendus de 2019 par la team movies de Metro

Des prochains remakes de Disney aux films pressentis pour Cannes 2019, en passant par les superhéros Marvel : la toute nouvelle année promet, elle aussi, son lot d’émotions – positives ou négatives, selon vos goûts cinéphiles. Et quoi de mieux qu’un petit aperçu de ce qui nous attend, sur petit ou grand écran, concocté avec amour par la team movies de Metro ?

Us (20/3) de Jordan Peele avec Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss

Il y a deux ans, Jordan Peele surprenait le monde entier, en montrant avec ‘Get Out’ qu’il était non seulement un comique hilarant, mais aussi un réalisateur de thrillers plein de talent. Son nouveau film, lui aussi bien ancré dans le genre du film à suspense, raconte l’histoire d’une famille en vacances, qui va être confrontée à des créatures menaçantes qui leur ressemblent… terriblement. (RN)

Artemis Fowl (14/8) de Kenneth Branagh avec Ferdia Shaw, Judi Dench

Quand Harry Potter est devenu une star, on a eu droit à une déferlante de romans fantastiques avec pour héros des adolescents. ‘Artemis Fowl’ de l’Irlandais Eoin (prononcez ‘Owen’) Colfer était un des rares à sortir du lot. Qu’est-ce que cette série a donc de particulier ? Le héros, ici, est un criminel de génie qui, du haut de ses 12 ans, s’empare du Livre Sacré des Elfes. Et qui se retrouve, par conséquent, avec la police des elfes à ses trousses. (RN)

Joker (2/10) de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix

Juste avant sa disparition, Heath Ledger avait offert à l’humanité le Joker le plus inoubliable de tous les temps dans ‘The Dark Knight’. Cette année, nous aurons peut-être l’occasion de voir une autre version magistrale du personnage, car dans ‘Joker’ Joaquin Phoenix reprend le rôle du très apprécié ennemi juré de Batman. Ou plutôt : il se glisse dans la peau de l’homme — un humoriste — qui sombre dans la folie et devient le psychopathe ricanant. (RN)

Benedetta (date de sortie non communiquée) de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling

On sait que Paul Verhoeven aime appuyer là où ça fait mal. Il ne faut pas s’attendre à autre chose dans ce drame biographique consacré à Benedetta Carlini, une religieuse italienne du 17e siècle. Depuis son jeune âge, celle-ci est hantée par des visions mystiques et érotiques, et la tentation est présente aussi dans l’enceinte du couvent. Religion, sexe et autres tabous : Verhoeven s’en donne à nouveau à cœur-joie. (RN)

Once upon a time in Hollywood (14/08) de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino

Chaque nouveau Tarantino est attendu avec impatience, mais cette fois-ci on ne tient presque plus. Brad et Leo en acteurs ratés dans le Los Angeles so sixties de Charles Manson (le célèbre tueur en série), excusez-nous du peu ! Et comme à son habitude, le réalisateur le plus barré d’Hollywood nous promet de la violence kitsch et un casting à tomber par terre : Margot Robbie, Kurt Russel, Burt Reynolds, Dakota Fanning, … la liste continue ! (SI)

Remakes en série pour Disney

Dumbo (27/03), Aladdin (22/05), Le Roi Lion (17/07 en France – sortie belge à confirmer)

Walt Disney poursuit sa formule gagnante après le succès mondial des adaptations live du ‘Livre de la jungle’ et de ‘La belle et la bête’. Certains tomberont sous le charme et d’autres crieront au manque d’inspiration, mais personne n’y échappera ! Will Smith en génie de la lampe dans ‘Aladdin’, Tim Burton aux commandes de ‘Dumbo’ et Beyoncé en Nala dans ‘Le Roi Lion’ : tout est prévu pour nous en mettre plein la vue. (SI)

The Death and Life of John F. Donovan (13/03 en France – sortie belge à confirmer) de Xavier Dolan avec Kit Harington, Nathalie Portman, Susan Sarandon

Un grand mystère entoure le premier film anglophone de l’enfant terrible du cinéma québécois : sortie plusieurs fois repoussée, actrice coupée au montage (bye-bye Jessica Chastain) … Mais le casting cinq étoiles reste alléchant, tout comme le sujet : la relation épistolaire entre un adolescent et une vedette de série télé. On murmure même en coulisses que l’histoire est basée sur la lettre que Dolan a envoyée du haut de ses huit ans à Leonardo DiCaprio, après avoir vu ‘Titanic’. Bref, ça sent bon le mélo pop ! (SI)

Marvel Cinematic Universe : la suite… avec Wolverine ?

Captain Marvel (mars), Avengers 4 : Endgame (avril ou mai), Spiderman : Far From Home (juillet)

A côté de ‘Avengers 4’, qui clôture la troisième phase de l’univers cinématographique Marvel (MCU pour les intimes), le studio sortira ‘Captain Marvel’ (le premier de la saga avec une héroïne) et le nouveau Spider-Man. Mais le rachat probable de la Fox par Disney, maison-mère de Marvel Studios, présage un développement encore plus important : l’arrivée des X-Men dans le MCU ! Kevin Feige, patron de Marvel Studios, a confirmé récemment que la jonction de ces univers, tous deux issus des comics d’origine, pourrait se faire dès le premier semestre 2019… à suivre donc de très près. (EM)

The Irishman (fin 2019) de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Casting de malade et budget extravagant (plus de 100 millions de dollars), le nouveau projet de Scorsese était un pari risqué pour les financiers… jusqu’à ce que Netflix débarque avec sa machine à billets. Produit par la célèbre plateforme – mais avec un accord pour une sortie salles également, ‘The Irishman’ raconte l’histoire d’un ouvrier irlandais, campé par De Niro, connu pour ses liens avec la mafia italo-américaine. Comme un petit air d’’Affranchis’ 30 ans plus tard ? (EM)

Ad Astra (22/5) de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones

Après la jungle amazonienne de ‘Lost City of Z’, James Gray nous emmène vers les étoiles avec l’histoire d’un ingénieur autiste (Pitt) qui part à la recherche de son père, disparu dans l’espace 20 ans plus tôt. Annoncé initialement pour janvier, le réalisateur perfectionniste a repoussé la sortie à mai afin de peaufiner les aspects techniques du film… et peut-être aussi pour se caler avec le prochain Festival de Cannes ? (EM)

La team movies de Metro : Stanislas Ide, Elli Mastorou et Ruben Nollet