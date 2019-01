Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Bleuet (réf. 15300)

Je m’appelle Bleuet. Je suis un Podenco qui n’a jamais connu la douceur d’un panier… J’ai passé la première partie de ma vie enchaîné et ensuite dans un refuge. Je suis très attaché aux gens, et leur donne toute l’amitié possible. J’apprends progressivement à me promener avec les autres chiens et reste ouvert à toute nouveauté. Pour quelqu’un qui ne veut qu’un seul chien et un ami fidèle, il ne peut trouver meilleure âme…… Les vieux ont eu aussi droit à un peu de bonheur, non ?

Sexe Mâle Age 8,5 ans Race Croisé Podenco Taille 57 cm Pelage Poils courts Poids 27 kg

Noor (réf. 15532)

Moi, c’est Noor. Je suis née dans un camp de gitans … Au fur et à mesure que je grandissais, j’étais de moins en moins bien traitée… Comme souvent, un chiot qui grandit n’intéresse plus personne… La solution ? On l’empoisonne et on le laisse pour mort ! Ma vie n’a tenu qu’à un fil pendant des semaines ! Mais j’étais habitée d’une telle rage de vivre que quand on a cru que tout était perdu, j’ai prouvé le contraire ! Mon caractère si doux et gentil a charmé tout le monde au refuge. J’ai à peine 6 mois et je ne demande qu’à vivre et devenir votre meilleure amie à vie…

Sexe Femelle Age 6 mois Podenco Croisé Taille 44 cm Pelage poils courts Poids 16 kg

Pompilu (réf. 15447)

Je suis Pompilu, un loulou de Poméranie qui a été sauvé d’une usine à chiots. L’éleveur ne me voulait plus et était bien content de pouvoir se débarrasser de moi. Je suis tout mignon, un bandit de 1ère classe, mais toujours heureux de vous voir! Je déborde d’énergie, m’entends parfaitement avec les autres chiens et suis extrêmement affectueux avec les gens. Plaisir garanti avec moi dont l’enthousiasme est inépuisable !

Sexe Mâle Age 2 ans Race Pomeranian Taille 39 cm Pelage Poils mi-longs Poids 10 kg

Vous êtes intéressé par Bleuet, Noor, Pompilu ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr