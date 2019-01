Moins de dénonciations au fisc en 2018

Les services du SPF Finances ont reçu l’an dernier 2.208 dénonciations « d’amis » de fraudeurs potentiels. C’est bien moins qu’au cours des cinq dernières années, lors desquelles ce nombre variait entre 2.610 (2013) et 2.800 (2015). « Toutes ces dénonciations sont vérifiées et revérifiées: c’est alors à nous de mener notre enquête », indique le porte-parole du SPF Francis Adyns. « Beaucoup de dénonciations sont anonymes », précise-t-il. « Et quand on connait leur identité, ce sont souvent des ex-collègues, ou ex-conjoints. » Bien souvent, les dénonciations ne sont pas utilisables, car pas assez détaillées.

De plus, elles restent bien marginales en comparaison avec les 7 millions de dossiers ouverts. « Notre travail n’en dépend pas », confirme M. Adyns.

Source: Belga