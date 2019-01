Le vétéran croate Ivo Karlovic met fin au beau parcours de Steve Darcis en demies à Pune

Le beau parcours de Steve Darcis, 34 ans, au tournoi de tennis de Pune, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 527.880 dollars, s’est arrêté au stade des demi-finales vendredi en Inde. Le Liégeois, de retour de blessure après plus d’un an d’absence, a en effet été battu 7-6 (7/3), 4-6, 6-3, par le vétéran croate Ivo Karlovic (ATP 100), 39 ans. La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes. Jeudi, le Belge s’était débarrassé en deux sets, 7-5, 6-2, du Tunisien Malek Jaziri (ATP 45), tête de série numéro quatre.

Il n’avait plus atteint le dernier carré d’un tournoi ATP depuis 2012. Il avait alors été battu 6-3, 3-1, abandon, par l’Américain Andy Roddick, en demi-finale du tournoi ATP 250 d’Eastbourne. Darcis et Karlovic ne s’étaient jusqu’à présent affrontés qu’à une seule reprise, sur herbe, en 2009 à Wimbledon, où le Croate de 2m11 s’était imposé 7-5, 6-3, 6-4 en 1/32e de finale. Avant cette semaine, le dernier match de Darcis qui a souffert d’une blessure au coude, remontait au 26 novembre 2017 lors de la finale de la Coupe Davis contre la France à Lille.

En finale, Karlovic affrontera le Sud-africain Kevin Anderson (ATP 6), finaliste l’an dernier et première tête de série du tournoi, ou le Français Gilles Simon (ATP 30), tenant du titre, tête de série numéro trois. En cas de victoire, le Croate ne deviendra cependant pas le plus vieux lauréat d’un tournoi, ce record appartenant à l’Américain Pancho Gonzales, lauréat à Des Moines, à l’âge de 43 ans et 9 mois, en 1972, soit avant la création du classement ATP en 1973.

Source: Belga