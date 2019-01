Jupiler Pro League – Le KV Courtrai veut commencer la construction de son nouveau stade « fin 2020, début 2021 »

Le KV Courtrai veut poser la première pierre de son nouveau stade « fin 2020, début 2021 », a annoncé son président Joseph Allijns, vendredi soir lors de la réception du Nouvel An du club. « Dans les coulisses, nous travaillons très dur pour construire notre nouveau stade le plus rapidement possible. » Le site d’Evolis a été choisi pour accueillir le stade à construire, à Courtrai-Est (Kortrijk-Oost), le long de la E17 et de la N8. Lorsque les plans ont été dévoilés en 2017, il était question d’un stade pour environ 15.00 supporters, avec la possibilité de l’étendre à 20.000 spectateurs.

.

Source: Belga