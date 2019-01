Elia Viviani leader de Deceuninck – Quick-Step en Australie

Le sprinteur Elia Viviani sera le leader de la formation Deceuninck – Quick-Step lors du Tour Down Under (15-20 janvier), la première course par étapes du WorldTour de la saison. Le champion d’Italie, vainqueur d’une étape en Australie l’an passé, bénéficiera du soutien d’un Belge, Dries Devenyns. La sélection est complétée par le Français Rémi Cavagna, les Danois Mikkel Honoré et Michael Morkov, le Britannique James Knox et l’Italien Fabio Sabatini.

« En premier lieu, nous visons des victoires d’étapes avec Elia », a expliqué le directeur sportif Rik Van Slycke. « Ce serait un beau début d’année. Il est comme toujours très motivé, mais il faut attendre de voir qui d’autre sera au départ. Il y aura quelques opportunités, mais aussi des changements dans le parcours, dont le Willunga Hill qui est à présent placé le dernier jour. Cela aura un impact sur la dynamique de la course. »

« Nous avons une équipe forte », a ajouté Van Slycke. « Aux côtés d’Elia, nous avons Dries, qui connaît la course et James. Il aura un rôle libre pour le classement si les jambes sont bonnes. Nous regarderons au jour le jour et verrons comment chacun réagit aux hautes températures en Australie. »

Source: Belga