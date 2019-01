De nouvelles actions des gilets jaunes prévues samedi sur le site d’AB InBev à Louvain

Des gilets jaunes ont annoncé vendredi qu’ils manifesteraient à nouveau samedi soir devant le port d’accès de la brasserie AB Inbev à Louvain. Un groupe de militants vêtus du fameux gilet de sécurité routière avait déjà mené des actions à la mi-décembre à l’entrée du site louvaniste. Au contraire des protestations tenues devant l’implantation du brasseur à Jupille, les manifestants avaient permis aux camions de livraison d’accéder au site. Dans un message posté sur Facebook, les gilets jaunes de Louvain appellent le gouvernement à « aller chercher l’argent là où il se trouve ». « On en a marre que les économies se fassent sur notre dos, avec les sauts d’index, l’augmentation de l’âge de départ à la pension…, alors que les multinationales ne cessent de recevoir cadeau sur cadeau. On en a marre de voir notre pouvoir d’achat souffrir à cause de la flambée des prix du diesel, de l’électricité, etc. Il y a suffisamment de richesses pour faire face aux différents défis de la société, mais notre gouvernement ne va pas chercher ces richesses là où elles se trouvent », selon le groupe louvaniste.

Source: Belga