Maman à 14 ans, elle a aujourd’hui 21 enfants

En Angleterre, une mère de 21 enfants a choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a révélé qu’elle n’avait que 13 ans lorsqu’elle est tombée enceinte de l’homme qui est aujourd’hui son mari, et qui avait 18 ans à l’époque.

Sue et Noel Radford ont été invité sur Channel 4 pour y raconter l’arrivée de Bonnie Raye, leur 21ème enfant. La mère de famille a expliqué, en fin d’émission, que son dernier accouchement n’avait duré que 12 minutes. Mais c’est un autre détail qui a fait tiquer les téléspectateurs.

L’une d’entre elles, Nina Marshall, a félicité les enfants et leur a dit à quel point ils étaient adorables, mais a ajouté que la situation était « étrange ». « Ce sont des enfants adorables, mais je ne peux m’empêcher de me sentir mal à l’idée qu’elle est tombée enceinte à l’âge de 13 ans. »

They are lovely kids but I can’t help but feel a bit weird about the fact when he was 18 he got a 13 year old pregnant #21kidsandcounting

— Nina Marshall (@NinaThoday) January 3, 2019