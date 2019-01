Les cartes de visite : un atout pour votre candidature

A l’ère où les candidatures se font le plus souvent sous forme digitale, vous devriez miser sur les cartes de visite si vous voulez sortir du lot et vous distinguer de la masse des autres candidats car elles font bonne impression, vous permettant de faire rayonner votre compétence et votre engagement dans vos démarches, d’où leur popularité croissante dans le processus de candidature. Mais à quoi devez-vous prêter attention et quelles informations devrait contenir votre carte de visite ? A quel moment en faire usage dans votre recherche d’emploi ? Suivez le guide.

La conception de votre carte de visite pour vos démarches de recherche d’emploi

Fondamentalement, vous pouvez tout à fait faire preuve de créativité, mais attention : cela ne veut pas dire que vous pouvez vous lâcher sur un design coloré et artistique, cela pourrait être contre-productif sur une carte de visite destinée à votre recherche d’emploi. Par contre, il est important d’être créatif dans l’agencement des informations sur la carte, quitte pour cela à faire plus grand que la taille classique de carte de crédit. Vous pourriez ainsi vous décider pour une variante pliable au format A5. Ces modèles vous offrent en effet plus d’espace pour un contenu créatif. Attention toutefois à ce que ce contenu soit en rapport avec l’activité à laquelle vous vous destinez.

Les informations à retrouver sur les cartes de visite

Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse email et votre métier devraient apparaître sur les cartes de visite que vous ferez imprimer. Vous pouvez aussi utiliser une liste à puces pour donner des informations supplémentaires sur votre personne. Leur nombre va dépendre du format de la carte. Il est en effet essentiel qu’elles soient bien lisibles. En règle générale, une liste de cinq points devrait tenir sur votre carte de visite. Voici un exemple des informations que vous pourriez partager :

Nombre d’années d‘expérience

Traits de caractère

Intérêts

Connaissances particulières

Site internet personnel

Limitez-vous aux informations essentielles et aux points clés. Allez directement à ce que vous souhaitez exprimer. Plus le format de la carte que vous choisissez est grand, plus vous pouvez y mettre d’informations. Attention tout de fois à ne pas exagérer et concentrez-vous sur l’essentiel.

Les phases de votre recherche d’emploi où vous pouvez vous démarquer grâce à votre carte de visite

Il est difficile de définir un moment précis de votre recherche d’emploi où distribuer votre carte de visite. Cela dépend de la manière dont se déroule une candidature. Si vous voulez par exemple impressionner vos nouveaux contacts à un salon professionnel, vous pouvez distribuer des cartes de visite. Vous pouvez également joindre une carte de visite à votre dossier de candidature car cela laisse également une impression positive. Enfin, il vous reste la possibilité de laisser votre carte de visite lors d’un entretien d’embauche. Avec ce geste, vous resterez sans doute dans la mémoire des décideurs.