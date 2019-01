Au Japon, un robot pour faire le deuil avec le visage du défunt

Décidément, la série ‘Black Mirror’ se confirme chaque jour toujours plus. Au Japon, la façon dont les gens pleurent la disparition d’un proche pourrait entrer dans l’ère de la cybernétique.

Si la mort est inévitable, la façon de faire le deuil est différente selon l’endroit du monde où l’on se trouve. Au Japon, cette période est ainsi de 49 jours.

Mais imaginer un robot censé ressembler à l’être cher. C’est ce que propose le Digital Shaman Project: un humanoïde qui porte un masque en 3D du défunt et avec qui vous pourrez rester durant ces fameux 49 jours.

Les gens pourront ainsi -tant qu’ils sont en vie- faire enregistrer leurs caractéristiques physiques, des messages personnels et une gestuelle globale. Après leur décès, les personnes en deuil pourront dès lors installer toutes ces données dans un robot, qui imitera la personnalité, les paroles et les gestes du défunt.

La créatrice du concept Etsuko Ichihara a expliqué qu’elle a développé cette idée après le décès de sa grand-mère. Elle a récemment exposé son travail à Tokyo.

« Je me souviens clairement de cet enterrement », a-t-elle expliqué sur Nippon TV. « On avait appliqué du maquillage sur le visage de ma grand-mère. Nous avons placé des fleurs dans son cercueil. Et après sa crémation, notre famille a récupéré ses os et ses cendres. C’était un rituel choquant. »

L’évolution des modes de vie au Japon et le nombre décroissant d’enfants dans le pays créent de nouvelles formes de deuil.

« Je pense que c’est comme laisser un testament. Les utilisateurs peuvent enregistrer le message de leur choix lors de l’entretien », a déclaré Ichihara. Elle envisage de vendre son concept au public.