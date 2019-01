Les tresses Louis Vuitton, nouvelle mode pour 2019?

Il n’est pas nécessaire d’être un fashionista de la dernière heure pour reconnaître le logo Louis Vuitton. Un créateur en herbe, Magnus Juliano, s’est inspiré de la marque pour créer des accessoires pour tresses.

Sur son compte Instagram, Magnus Juliano dévoile le monogramme élégant LV accroché dans ses tresses. Dans son post, il interpelle Virgil Abloh, directeur artistique de la collection de vêtements pour hommes de Louis Vuitton. Il lui lance: « Hey Virgil Abloh, puis-je gagner un stage? J’ai des idées! ». Les conceptions en technicolor créées par Magnus ont demandé beaucoup de temps et d’efforts, car il a passé six mois à imprimer et à assembler chaque motif en 3D. Mais pour lui, il ne s’agit pas uniquement d’accessoires de cheveux à la mode. Il s’agit avant tout d’honorer les racines afro-américaines.



« L’idée est née de multiples inspirations », explique Magnus à Metro.co.uk. « Dans les années 80, Dapper Dan, un designer de streetwear, a utilisé l’apparence de maisons de mode réputées pour créer des vêtements de hip-hop. A mon avis, ils étaient révolutionnaires. » La deuxième inspiration est venue de ses racines africaines, où « les perles et les tresses sont une expression et une communication ». Enfin, il estime que les bijoux et accessoires pour cheveux sont sous-estimés, et y voit une opportunité d’innovation.

Magnus a utilisé une entreprise d’impression 3D cofondée par son ancien professeur d’université pour créer les ornements. Il a également fait appel à un coiffeur pour effectuer le travail de tressage et de fixation.

On ne sait pas encore si son travail a séduit Louis Vuitton. Il a en tout cas été apprécié par les internautes. Nombreux sont ceux qui ont qualifié le travail de génial, tandis qu’un autre écrivait: « Vous méritez vraiment ce stage ».