Steve Darcis en demi-finales à Pune

Steve Darcis s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Pune, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 527.880 dollars, jeudi en Inde. Le Liégeois, de retour de blessure après plus d’un an d’absence, a battu en quarts de finale le Tunisien Malek Jaziri (ATP 45), 4e tête de série, en deux sets 7-5 et 6-2, concluant sur sa seconde balle de match après 1 heure et 33 minutes de jeu. C’était la quatrième confrontation entre les deux joueurs âgés de 34 ans et Darcis en a remporté trois. En demi-finales, Steve Darcis rencontrera le vétéran croate Ivo Karlovic (WTA 100), 39 ans, tombeur 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) du Letton Ernests Gulbis (ATP 95). Darcis et Karlovic ne se sont affrontés qu’à une seule reprise. Cela date de 2009 à Wimbledon, où le Croate de 2m11 s’était imposé 7-5, 6-3, 6-4.

Le « Shark » se retrouve dans le dernier carré d’un tournoi ATP pour la première fois depuis six ans. En 2012, il avait été battu par Andy Roddick en demi-finales du tournoi ATP 250 d’Eastbourne.

Le Sprimontois, vainqueur de deux titres ATP dans sa carrière (Amersfoort en 2007 et Memphis en 2008), a pu rentrer dans le tableau final grâce au système du classement protégé. Il avait en effet été écarté des courts pendant plus d’un an en raison d’une blessure au coude. Avant cette semaine, son dernier match remontait au 26 novembre 2017 lors de la finale de la Coupe Davis contre la France à Lille face à Lucas Pouille.

Source: Belga