Royaume-Uni: deux arrestations pour trafic d’êtres humains via La Manche

Les autorités britanniques ont arrêté mercredi deux personnes suspectées d’être impliquées dans le trafic d’êtres humains via La Manche, a indiqué l’agence nationale britannique de la criminalité. Un ressortissant iranien de 33 ans et un Britannique de 24 ans ont été arrêtés à Manchester dans la soirée de mercredi suspectés d’avoir « arrangé le mouvement illégal de migrants via La Manche vers le Royaume-Uni », fait part une déclaration de l’agence.

Les arrestations ont eu lieu alors que le ministre des Affaires intérieures, Sajid Javid, essuie des critiques pour avoir remis en question le fait que les personnes tentant de traverser la Mer du Nord sont bels et bien des gens cherchant refuge.

Il a aussi suggéré que toutes les personnes interceptées par les autorités britanniques se verraient refuser l’octroi de l’asile afin de décourager d’autres candidats potentiels.

Selon les Affaires intérieures britanniques, 539 migrants ont cherché à se rendre outre-Manche à bord de petites embarcations en 2018. 80% de ces tentatives sont survenues au cours des trois derniers mois.

Source: Belga