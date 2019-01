Ronaldo, Deschamps et l’Atlético Madrid récompensés aux Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo a, pour la cinquième fois, été élu Joueur de l’année lors du gala des Globe Soccer Awards, jeudi à Dubaï. Le Français Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus, a été élu Entraîneur de l’année et l’Atlético Madrid a été désigné Équipe de l’année. Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid avant de prendre la direction de la Juventus cet été, a reçu cette distinction, décernée par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l’Association européenne des clubs (ECA), pour la cinquième fois après 2011, 2014, 2016 et 2017. Les autres nommés pour le titre de Joueur de l’année étaient les Français Antoine Griezmann (Atlético Madrid) et Kylian Mbappé (PSG).

Le Portugais, 33 ans, a été désigné par un jury international où se retrouvaient, entre autres, des grands noms du ballon rond comme Antonio Conte, Fabio Cappelo, Luis Figo, Marcello Lippi ou Eric Abidal.

Didier Deschamps, déjà vainqueur en 1998 de la Coupe du monde en tant que joueur, s’est imposé cet été en Russie en tant que sélectionneur. Il a été préféré à Massimiliano Allegri, Diego Simeone, Jürgen Klopp et Zinédine Zidane. Deschamps succède d’ailleurs au palmarès à son compatriote, où l’on trouve le nom de Marc Wilmots, coach de l’année 2015.

Vice-champion d’Espagne et vainqueur de l’Europa League la saison dernière, l’Atlético Madrid a été nommé Équipe de l’année pour la deuxième fois après 2012.

L’Italien Fabio Cappelo, le Croate Zvonimir Boban et le Brésilien Ronaldo ont eux été mis à l’honneur pour l’ensemble de leur carrière.

Source: Belga